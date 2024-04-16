محافظ كفر الشيخ يعلن جاهزية 7 مواقع لتوريد القمح في دسوق

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن جاهزية 7 مواقع لتوريد القمح في مركز دسوق، وذلك بالتنسيق مع إدارة دسوق الزراعية وإدارتي تموين البندر والمركز وفقًا للضوابط الموضوعة، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأكد المحافظ أنه تم تجهيز 7 مواقع لتجميع واستلام محصول القمح في مركز دسوق، ضمن 25 موقعًا تم تجهيزها على مستوى المحافظة. تم تأمين جميع المعدات اللازمة لعمليات التخزين والنقل، وتوفير سيارات نقل حديثة لنقل القمح إلى مراكز التجميع، وتشكيل لجان متابعة لضمان سير عملية التوريد بسلاسة وكفاءة.



وأوضح المحافظ أن كفر الشيخ تعد من أهم المحافظات الزراعية الرائدة في مصر، وتتمتع بموقع جغرافي متميز وخصائص بيئية مناسبة لزراعة مختلف أنواع المحاصيل. وتتنوع فيها زراعة الأرز والقمح والقطن والذرة وفول الصويا وبنجر السكر والبطاطس والخضروات والفواكه، وغيرها من الحاصلات الزراعية.

ولفت إلى أن كفر الشيخ تعد من أولى المحافظات إنتاجًا للأرز والقطن على مستوى الجمهورية، وتساهم بشكل كبير في جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.