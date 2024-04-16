عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعلن جاهزية 7 مواقع لتوريد القمح في دسوق

صدى البلد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن جاهزية 7 مواقع لتوريد القمح في مركز دسوق، وذلك بالتنسيق مع إدارة دسوق الزراعية وإدارتي تموين البندر والمركز وفقًا للضوابط الموضوعة، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأكد المحافظ أنه تم تجهيز 7 مواقع لتجميع واستلام محصول القمح في مركز دسوق، ضمن 25 موقعًا تم تجهيزها على مستوى المحافظة. تم تأمين جميع المعدات اللازمة لعمليات التخزين والنقل، وتوفير سيارات نقل حديثة لنقل القمح إلى مراكز التجميع، وتشكيل لجان متابعة لضمان سير عملية التوريد بسلاسة وكفاءة.


وأوضح المحافظ أن كفر الشيخ تعد من أهم المحافظات الزراعية الرائدة في مصر، وتتمتع بموقع جغرافي متميز وخصائص بيئية مناسبة لزراعة مختلف أنواع المحاصيل. وتتنوع فيها زراعة الأرز والقمح والقطن والذرة وفول الصويا وبنجر السكر والبطاطس والخضروات والفواكه، وغيرها من الحاصلات الزراعية.

ولفت إلى أن كفر الشيخ تعد من أولى المحافظات إنتاجًا للأرز والقطن على مستوى الجمهورية، وتساهم بشكل كبير في جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

الأرز والقمح الحاصلات الزراعية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المحافظات الزراعية المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

السيسي: وقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي

سائق أوبر يخرج عن صمته ويتحدث من داخل القفص| ماذا قال؟

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: تحرير 9 محاضر تموينية للمحال التجارية والمخابز المخالفة بقلين

بالأسماء.. رئيس جامعة كفر الشيخ يعين 6 معيدين جدد بكلية الهندسة

لخدمة أهالي فوة.. محافظ كفرالشيخ يفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة سنديون |صور

صحة كفر الشيخ: استقبال 3700 مريض بـ طوارئ دسوق خلال إجازة العيد

خلال عطلة العيد.. علاج 5649 مريضا و87 جراحة بمستشفى كفر الشيخ العام

رفع 1250 طن قمامة خلال حملات مكثفة للنظافة بكفر الشيخ

ضبط 9 مركبات توك توك مخالفة للتعريفة المقررة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: تحرير 12 محضراً تموينياً لأصحاب المحال والمخابز المخالفة بقلين

ترشيحاتنا

50 إسرائيليا أنهوا حياتهم بسبب أزمات نفسية حادة جراء الحرب

لعن الله السحرة| شيخ جزائري يثير الجدل: سكان هذه الولاية مصابون بالمس (إيه الحكاية)

هل يحصل على البراءة؟.. فيديو يفجر مفاجأة عن مصير قاتـ ل حبيبة الشماع

تأجيل محاكمة 13 متهما بقضية خلية داعش كرداسة لـ جلسة 28 مايو

بعد انفجار مسيرتين.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل

شقة تمليك..ادفع 27000 مقدم وأحصل علي وحدة سكنية متشطبة سوبر لوكس (90 م2)| وقسط علي 30 سنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة.. شاهد

تكات وأسرار.. طريقة عمل المسقعة بمذاق لذيذ جدا

ساعة أم ساعتين| خطة وموعد تخفيف أحمال الكهرباء بكل المحافظات

بعد التحذير من رياح الخماسين .. نصائح تساعدك على تجنب الأتربة

فيديو

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ