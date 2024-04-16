لو موظف .. اعرف الإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2024

تعد الإجازات والعطلات الرسمية من بين الإجازات التي ينتظرها الموظفين سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، حيث يسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.



وتعتبر العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور المهمة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.



الإجازات الرسمية المتبقية فى 2024

ووفق قرار الحكومة حصل الموظفين علي إجازة عيد الفطر 2024 من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد 14 أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2024

ويتساءل الكثير من المواطنين علي الإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2024 والتي جاءت كما يلي :

- عيد تحرير سيناء الخميس 16 شوال، 25 أبريل 2024.

- عيد العمال الأربعاء 22 شوال، 1 مايو 2024

- إجازة شم النسيم الإثنين 27 شوال، 6 مايو 2024

- وقفة عيد الأضحى «وقفة عرفات» السبت 9 ذو الحجة، 15 يونيه 2024

- عيد الأضحى المبارك الأحد 10 ذو الحجة، 16 يونيه 2024

- عيد الجلاء الثلاثاء 12 ذو الحجة، 18 يونيه 2024

- ثورة 30 يونيه الأحد 24 ذو الحجة، 30 يونيه 2024

- رأس السنة الهجرية الإثنين 8 يوليو

- عيد ثورة 23 يوليو الثلاثاء 23 يوليو

- المولد النبوي الشريف الإثنين 16 سبتمبر

- إجازة عيد القوات المسلحة «6 أكتوبر 1973» الأحد 6 أكتوبر

ويحصل الموظفين علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

وتبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.