صحة كفر الشيخ: استقبال 3700 مريض بـ طوارئ دسوق خلال إجازة العيد

شهد مستشفى دسوق العام في محافظة كفر الشيخ، نشاطًا كبيرًا خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك باستقبال 3700 مريض بقسم الطوارئ، و105 حوادث سير، و18 حالة تسمم، فضلاً عن إجراء 30 عملية جراحة، واستقبال وحجز 47 مريضًا في أقسام الرعاية المركزة.



جاء هذا النشاط الكبير في إطار الاستعدادات المكثفة التي قامت بها إدارة المستشفى خلال إجازة العيد، بتعليمات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور علاء الأحول، مدير المستشفى والدكتور علاء الشريف، نائب مدير المستشفى.



وأشار وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى أن المستشفى، أعد خطة للتعامل مع أي طارئ خلال تلك الفترة، تضمنت إنشاء غرفة أزمات وفريق انتشار سريع مكون من أطباء بمختلف التخصصات الطبية الحرجة.