للموظفين.. 5 أيام إجازة قبل انتهاء شهر أبريل

انتهت إجازة عيد الفطر المبارك للعام 2024 الأحد، 14 أبريل، وهذه الإجازة، شملت العاملين في القطاع العام والأعمال والبنوك، هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال شهر أبريل 2024

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، سيكون العاملون في القطاع العام والأعمال على موعد مع يوم إجازة إضافية في شهر أبريل، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية، وفقا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، سيكون يوم الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، ستكون هناك أربعة أيام عطلات أسبوعية متبقية في أبريل، تشمل الجمعة والسبت في الأيام 19 و20، والجمعة والسبت في الأيام 26 و27، وبذلك، يكون العاملون قد حصلوا على مجموع 5 أيام من الإجازات في أبريل.

ويضم شهر أبريل العديد من الإجازات الرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص بالدولة والمدارس والجامعات، إضافة إلى إجازة عيد الفطر، وعيد تحرير سيناء إضافة إلى الإجازات والعطلات الرسمية.

إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

إجازات شهر أبريل

ونرصد لكم إجازات شهر أبريل القادم، والتي جاءت كالتالي: