50 إسرائيليا أنهوا حياتهم بسبب أزمات نفسية حادة جراء الحرب

قال ناجون من هجوم 7 أكتوبر أمام لجنة رقابة الدولة بالكنيست أن 50 شخصا انتح.روا بعد الهجوم لعدم تلقيهم علاجا نفسيا، وفق ما ذكرت صحف عبرية.



عقدت لجنة مراقبة الدولة يوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة الصعوبات البيروقراطية التي يواجهها الناجون من 7 أكتوبر، أثناء محاولتهم تلقي العلاج من الصدمة التي تعرضوا لها.

وقال جي بن شمعون، أحد الناجين : "هناك ما يقرب من 50 حالة انت.حار بين [الناجين] وهذا عدد منذ شهرين، وهناك عدد أكبر بكثير".



وسبق وذكرت صحف أمريكية أن للجيش الصهيوني يدا في قت.ل الإسرائيليين بالخطأ في يوم ٧ أكتوبر الماضي.