محمد شوقي رئيساً لبعثة الأهلي في الكونغو لمواجهة مازيمبي

كشف الإعلامى محمد الليثى قرار مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في الكونغو لخوض مباراة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا يوم 20 أبريل الجاري.

وأضاف محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر آون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا " يسافر الأهلي إلى الكونغو على متن طائرة خاصة وتم تكليف الدكتور محمد شوقي برئاسة البعثة وقام محمد شوقي خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة والسفارة المصرية بالكونغو لإنهاء ترتيبات الرحلة واستقبال البعثة وكذلك حجز ملاعب التدريب ووسائل التنقّل بجانب فندق الإقامة.