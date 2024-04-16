تقارير: 3 قتـ لى في الهجوم على سيارتين جنوب لبنان

أفادت قناة "الحدث" السعودية، أنه بحسب المعلومات الأولية، قُتل ثلاثة أشخاص في الهجوم الذي استهدف سيارتين في منطقة الشهابية بجنوب لبنان، والذي أفادت في وقت سابق أنه تم تنفيذه بطائرة مسيرة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من قائد منطقة الشاطئ بحزب الله اللبناني إسماعيل يوسف باز.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي القيادي إسماعيل يوسف باز، باستخدام طائرة في غارة على بلدة عين بعال جنوب لبنان.

وشغل إسماعيل منصب مسؤول كبير ومخضرم في الجناح العسكري لحزب الله في عدة مناصب.