ارتفاع الإقبال على مدينة الغردقة في فصل الصيف: دليل لأماكن الإقامة والترفيه

مع دخول فصل الصيف، تشهد مدينة الغردقة ارتفاعا ملحوظا في أعداد الزوار، حيث يتوافد المصريون والعرب والسياح الأجانب على هذه المدينة الساحلية الخلابة للاستمتاع بجمال شواطئها الرملية ومياهها الصافية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر.

أماكن الإقامة

تتميز الغردقة بتوفر مجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات السياحية، حيث يتراوح عددها أكثر من 180 منشأة، بين الفنادق العادية والمنتجعات ذات الخمس نجوم.

تشمل هذه المنشآت منتجع الجونة الذي يعتبر مدينة سياحية متكاملة بمجموعة من الفنادق الفاخرة والمرافق الترفيهية المتنوعة.

أماكن الجذب السياحي

تضم مدينة الغردقة العديد من الأماكن السياحية ومناطق الترفيه، مثل شارع الشيراتون والممشى السياحي، وكورنيش ميريت، ومنطقة المارينا، وميني بارك مصر، وبيت الدلافين والأكواريوم، ومعهد علوم البحار ومتحف الرمال، إضافة إلى الرحلات البحرية وزيارة الجزر والمحميات الطبيعية.

الشواطئ

تتمتع الغردقة بشواطئ خلابة تمتد على طول المدينة، تشمل الشواطئ العامة والخاصة مثل لاكازا، وفلفلة، والأحياء، والشيراتون، والساقية، بالإضافة إلى نادي العائلات وشواطئ العائلات 1 و2.

التسوق

تتوفر في الغردقة مجموعة من المولات التجارية الكبرى مثل سينزو مول جنوب الغردقة وسينزو مول الدهار، إلى جانب محلات السوبر ماركت الكبرى، مما يوفر فرص التسوق وتناول الطعام.

وسائل النقل

تعتمد وسائل النقل في الغردقة على النقل الجماعي من خلال شركات مختلفة مثل الجوباص والهاي جيت والسوبر جيت والوايت باص، بالإضافة إلى محطات الأتوبيس المتاحة في مناطق متعددة بالمدينة.

أسعار الرحلات

تتراوح أسعار الرحلات من وإلى الغردقة ما بين 200 جنيه و700 جنيه، وتتوفر العديد من الخيارات للوصول إلى المدينة سواء بالطرق البرية أو الجوية.