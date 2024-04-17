اليوم.. العرض الأول لفيلم «أوان البحر» بعد ترميمه بمركز الثقافة السينمائية

استمراراً لأنشطة المركز القومي للسينما برئاسة د. حسين بكر، يقيم مركز الثقافة السينمائية اليوم الأربعاء عرضًا سينمائيًا للفيلم الروائي القصير"أوان البحر" للمخرج القدير سميح منسي من إنتاج المركز القومي للسينما 1999 وذلك لأول مرة للجمهور العام بعد ترميمه، حيث إنه قد تم عرضه فيما سبق بالدورة الـ 24 لمهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة .



مدة عرض الفيلم 50 دقيقة قصة وسيناريو وإخراج سميح منسي حوار هشام السلاموني. تصوير ممدوح قطب بطولة مجدي كامل علي حسنين ويوسف إسماعيل. وزينة منصور.

ويعتبر هذا الفيلم من أهم أعمال المخرج سميح منسي قبل ان يتجه إلي الأعمال الروائية والدرامية، ويعقب العرض ندوة يتم فيها مناقشة الفيلم مع الجمهور. يدير الندوة الناقد السينمائي أحمد سعد الدين.

جدير بالذكر أن الفعالية تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية في تمام الساعة السادسة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية والحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما.