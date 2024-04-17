غادة عبد الرازق: مبحبش حد يشوف كسرتى وبخاف من الفشل

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق خلال لقائها عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON" عن إخفاء كسرتها قائلة :"مش بحب حد يشوف كسرتي ".



وعن علاقة ذلك بإختفائها لفترات قالت : أنا عامة ست بيتوتية جداً ولكن في لحظة الانكسار بختفي أكثر.

وعن أهم الاسباب التي قد تسبب كسرة لغادة عبد الرازق قالت : حاجات كتيرة جداً زي كل البني ادمين مثل فشل في الشغل يكسرني او أعداء يحاربوني ويوصلوا لغرض ما تكسرني أو حاجة تمس بنتي أو أهلي تكسرني أو حاجه تشوه سمعتي والخيانة وأزمة مادية تكسرني".

وقاطعتها الحديدي : ممكن محدش يتخيل أن غادة عبد الرازق تتعرض لأزمة مادية لترد: لا بتحصل زي كل الناس لأن أنا إلتزاماتي كبيرة جداً وربنا بيدي كل بني أدم على قد التزاماته ولما بيكون عندي إلتزماتي وافشل في عمل ما وهو المصدر الرئيسي للدخل بياثر على تلك الالتزامات.

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت فيها بإطلالة انيقة.

وتألقت غادة عبد الرازق، في اطلالتها مرتدية جيب قصيرة باللون الرمادي مع جاكيت لامع باللون الرمادي، وانتعلت بوت طويل باللون الأبيض لاكمال اللوك.

كما اختارت غادة عبد الرازق، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت غادة عبد الرازق، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت لون للشفاه من الوان النود ليبرز جمال أنوثتها.