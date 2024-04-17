أخبار الفن: اليوم.. العرض الأول لفيلم «أوان البحر» بعد ترميمه.. غادة عبد الرازق: مبحبش حد يشوف كسرتى

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

استمراراً لأنشطة المركز القومي للسينما برئاسة د. حسين بكر، يقيم مركز الثقافة السينمائية اليوم الأربعاء عرضًا سينمائيًا للفيلم الروائي القصير"أوان البحر" للمخرج القدير سميح منسي من إنتاج المركز القومي للسينما 1999 وذلك لأول مرة للجمهور العام بعد ترميمه، حيث إنه قد تم عرضه فيما سبق بالدورة الـ 24 لمهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة .



مدة عرض الفيلم 50 دقيقة قصة وسيناريو وإخراج سميح منسي حوار هشام السلاموني. تصوير ممدوح قطب بطولة مجدي كامل علي حسنين ويوسف إسماعيل. وزينة منصور.

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق خلال لقائها عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON" عن إخفاء كسرتها قائلة :"مش بحب حد يشوف كسرتي ".



وعن علاقة ذلك بإختفائها لفترات قالت : أنا عامة ست بيتوتية جداً ولكن في لحظة الانكسار بختفي أكثر.

وعن أهم الاسباب التي قد تسبب كسرة لغادة عبد الرازق قالت : حاجات كتيرة جداً زي كل البني ادمين مثل فشل في الشغل يكسرني او أعداء يحاربوني ويوصلوا لغرض ما تكسرني أو حاجة تمس بنتي أو أهلي تكسرني أو حاجه تشوه سمعتي والخيانة وأزمة مادية تكسرني".

يحيى المطرب أدهم سليمان حفلًا غنائيًا يوم 25 الجارى بساقية الصاوى، وذلك فى تمام السابعة والنصف مساءً بقاعة الحكمة .

وقال المطرب أدهم سليمان، إن مهرجان المركز الكاثوليكي قيم جدا ومحترم ويكرم مبدعين ويهتم بالفن والإبداع.

وأضاف لـ صدى البلد، أنه يحب التنوع في الأغنية، موضحا أن أغنية يا سمرا التي تصدرت التريند، الهدف منها كانت أغنية لايت ولذيذة لامتاع الناس، وأنه يحضر لألبوم يقدم فيه ابتهالات رمضان.

