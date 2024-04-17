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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن: اليوم.. العرض الأول لفيلم «أوان البحر» بعد ترميمه.. غادة عبد الرازق: مبحبش حد يشوف كسرتى

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

اليوم.. العرض الأول لفيلم «أوان البحر» بعد ترميمه بمركز الثقافة السينمائية

استمراراً لأنشطة المركز القومي للسينما برئاسة د. حسين بكر، يقيم مركز الثقافة السينمائية اليوم الأربعاء عرضًا سينمائيًا للفيلم الروائي القصير"أوان البحر" للمخرج القدير سميح منسي من إنتاج المركز القومي للسينما 1999 وذلك لأول مرة للجمهور العام بعد ترميمه، حيث إنه قد تم عرضه  فيما سبق بالدورة الـ 24 لمهرجان الاسماعيلية الدولي  للأفلام التسجيلية والقصيرة .


مدة عرض الفيلم 50 دقيقة قصة وسيناريو وإخراج سميح منسي حوار هشام السلاموني. تصوير ممدوح قطب بطولة مجدي كامل علي حسنين ويوسف إسماعيل. وزينة منصور.

غادة عبد الرازق: مبحبش حد يشوف كسرتى وبخاف من الفشل

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق  خلال لقائها   عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة   “ ON" عن إخفاء كسرتها قائلة :"مش بحب حد يشوف كسرتي ".


وعن علاقة ذلك بإختفائها لفترات قالت : أنا عامة ست بيتوتية جداً ولكن في لحظة الانكسار بختفي أكثر.

وعن أهم الاسباب التي قد تسبب كسرة لغادة عبد الرازق  قالت : حاجات كتيرة جداً زي كل البني ادمين  مثل فشل في الشغل  يكسرني  او أعداء  يحاربوني ويوصلوا لغرض ما تكسرني  أو حاجة تمس بنتي أو أهلي تكسرني أو حاجه تشوه سمعتي والخيانة وأزمة مادية تكسرني".

25 إبريل.. أدهم سليمان يحيي حفلًا غنائيا بساقية الصاوي

يحيى المطرب أدهم سليمان حفلًا غنائيًا يوم 25 الجارى بساقية الصاوى، وذلك فى تمام السابعة والنصف مساءً بقاعة الحكمة .

وقال المطرب أدهم سليمان، إن مهرجان المركز الكاثوليكي قيم جدا ومحترم ويكرم مبدعين ويهتم بالفن والإبداع. 

وأضاف لـ صدى البلد، أنه يحب التنوع في الأغنية، موضحا أن أغنية يا سمرا التي تصدرت التريند، الهدف منها كانت أغنية لايت ولذيذة لامتاع الناس، وأنه يحضر لألبوم يقدم فيه ابتهالات رمضان.
 

الفنانة غادة عبد الرازق المركز القومي للسينما ساقية الصاوي صور غادة عبد الرازق مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام

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