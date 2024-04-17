تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. أمراض شائعة تسببها العواصف الترابية

تشهد البلاد رياح الخماسين بداية من اليوم حيث تكون على عدة مناطق على رأسها القاهرة الكبرى، ويتساءل الكثير عن تفاصيل تلك الرياح، وأضرارها، إذ حذرت الأرصاد من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على غرب البلاد.

العواصف الترابية قد تؤدي إلى ظهور عدة أعراض صحية، بعض الأمراض الشائعة التي يمكن أن تسببها العواصف الترابية تشمل، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

أمراض شائعة تسببها العواصف الترابية

مشاكل التنفس: تتضمن التهاب الجهاز التنفسي العلوي، والسعال، والسيلان الأنفي، والتهيج في الحلق. يمكن أن يكون الغبار والرواسب المتواجدة في الهواء خلال العاصفة الترابية مهيجة للجهاز التنفسي.

الحساسية: يمكن أن يتسبب الغبار والحبوب والعوالق الهوائية الأخرى في العواصف الترابية في تفاقم حالات الحساسية الموجودة بالفعل، مثل الربو أو الحساسية الأنفية.

التهيج العيني: قد يشعر الأشخاص بالحكة والاحمرار والحساسية في العينين نتيجة وجود الغبار والجسيمات العالقة في الهواء.

الأمراض المعدية: في بعض الحالات، يمكن أن تحمل العواصف الترابية معها ميكروبات وجراثيم، مما يزيد من انتشار الأمراض المعدية.

تأثيرات على الصحة العامة: قد تؤثر العواصف الترابية على الصحة العامة للأفراد وتزيد من مخاطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي.

ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذه الأعراض قد تختلف من شخص لآخر وتعتمد على الحالة الصحية الفردية ومدة التعرض للعاصفة الترابية وكمية الجسيمات العالقة في الهواء، إذا كنت تعاني من أعراض مزعجة أثناء العاصفة الترابية، فمن الأفضل استشارة الطبيب للحصول على التقييم والعناية اللازمة.