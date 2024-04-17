بعد تصريحات مسئولي الفيدرالي الأمريكي.. استقرار الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

استقر الدولار على نطاق واسع، خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء المبكرة، مما أبقى الين قريبًا من أدنى مستوياته في 34 عامًا.

وحسب شبكة “سكاي نيوز”، جاء ذلك بعد تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، ومنهم رئيسه جيروم باول والتي أشارت إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأرجح لفترة أطول.

وأحجم كبار مسؤولي المركزي الأمريكي، ومنهم باول، أمس الثلاثاء عن تقديم أي توجيه بشأن الموعد الذي قد يتم فيه خفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن التقييد في السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول، مما بدد آمال المستثمرين في تيسير كبير هذا العام.

وقال باول في منتدى في واشنطن "في الوقت الحالي، نظرا لقوة سوق العمل والتقدم بالنسبة للتضخم حتى الآن، من المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل، والسماح للبيانات والتوقعات المتغيرة بإرشادنا".

وكان الدولار مستقرًا على نطاق واسع، وسجل اليورو 1.062 دولار في التعاملات الآسيوية، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف البالغ 1.06013 دولار الذي لامسه أمس الثلاثاء. ومقابل سلة من العملات، سجل الدولار في أحدث قراءة 106.33، أي أقل بقليل من ذروة 5 أشهر عند 106.51 التي لامسها أمس.