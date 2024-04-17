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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإيراني يهدد: إصابة بسيطة لنا ستجعل إسرائيل تندم

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

علق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، على الهجوم الإيراني على إسرائيل، وقال "أردنا أن تكون العملية عقابا للعدو، وهاجمنا مراكز ساعدت في مهاجمة مصالحنا".

 

وأشار رئيسي خلال كلمته بمناسبة "اليوم الوطني للجيش الإيراني" إلى الحديث عن الرد الإسرائيلي، وهدد: عليهم أن يعلموا أنه حتى أصغر ضرر لإيران سيتم الرد عليه بطريقة قوية".

 

وتابع: أعداؤنا يعرفون أن الضربة التي سيتلقونها ستجعلهم يندمون عليها، وأقول لدول المنطقة إن قوتنا هي قوة حفظ الأمن والاستقرار، ولا داعي لوجود قوات أجنبية في منطقة الخليج".


وكشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن العراق منخرط أيضا في الجهود الرامية إلى منع اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.

 

ووفقا لصحيفة "معاريف" العبرية، يتوسط رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني في نقل الرسائل بين واشنطن وإيران، ويحاول المساعدة في التوصل إلى تفاهمات لمنع توسع التصعيد في المنطقة.

 

وبحسب التقرير، التقى السوداني في الأيام الأخيرة بمسؤولين كبار في واشنطن، ونقل رسالة مفادها أن إيران غير مهتمة بتوسيع الصراع، وطلب من واشنطن ممارسة ضغوط إضافية على إسرائيل لدفعها إلى تبني موقف مماثل.

 

ووفقا للصحيفة تواصل الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لعدم تصعيد التوترات، وبحسب مصادر استخباراتية فإن الرد الإسرائيلي سيكون محدود النطاق.

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