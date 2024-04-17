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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع توسعة طريق مدخل دفرة وتطوير مصنع تدوير المخلفات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة صباحية لمتابعة أعمال توسعة طريق مدخل قرية دفرة وتطوير مصنع المخلفات بدفرة بمركز ومدينة طنطا.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

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بدأت الجولة بمتابعة تطوير مدخل قرية دفرة موجها بالتنسيق بين مركز ومدينة طنطا وهيئة الطرق لرصف الوصلة من مدخل السريع وحتى الكوبري.

وتابع المحافظ الجولة بمتابعة أعمال الرصف الجارية من بداية الكوبري باتجاه مصنع دفرة لتدوير القمامة بطول 1 كيلو وعرض 8 متر موجها بتكثيف حملات النظافة والانارة ورفع الاشغالات وتطهير الترعة .

وخلال الجولة وجه الأهالي الشكر لمحافظ الغربية لتوسعة الطريق فيما استجاب المحافظ لطلب حالة إنسانية موجها التضامن الاجتماعي ببحث وتلبية كافة احتياجاتها .

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واختتم المحافظ الجولة بتفقد مصنع تدوير القمامة بدفرة للوقوف على انتظام سير العمل وتذليل كافة العقبات للحد من تراكمات القمامة، يأتي ذلك في إطار الارتقاء والنهوض بقطاع تحسين البيئة ومنظومة النظافة وخطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.


كما تابع المحافظ الاعمال الجاري في انشاء مصنع دفرة الجديد الذي يتم انشاءه في إطار مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بطاقة استيعابية 1800طن.

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