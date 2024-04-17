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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة الغربية في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات

متابعة الخطة الاستثمارية
متابعة الخطة الاستثمارية للغربية

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الغربية في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات والتي تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة دعم الوحدات المحلية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

 

حيث قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة صباحية لمتابعة أعمال توسعة طريق مدخل قرية دفرة وتطوير مصنع المخلفات بدفرة بمركز ومدينة طنطا في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة متابعة تطوير مدخل قرية دفرة موجها بالتنسيق بين مركز ومدينة طنطا وهيئة الطرق لرصف الوصلة من مدخل السريع وحتى الكوبري ، وتابع المحافظ الجولة بمتابعة أعمال الرصف الجارية من بداية الكوبري باتجاه مصنع دفرة لتدوير القمامة بطول 1 كيلو وعرض 8 متر موجها بتكثيف حملات النظافة والانارة ورفع الاشغالات وتطهير الترعة .

 

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مصنع تدوير القمامة بدفرة للوقوف على انتظام سير العمل وتذليل كافة العقبات للحد من تراكمات القمامة، يأتي ذلك في إطار الارتقاء والنهوض بقطاع تحسين البيئة ومنظومة النظافة وخطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

 

كما تابع المحافظ الأعمال الجاري في إنشاء مصنع دفرة الجديد الذي يتم إنشاؤه في إطار مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بطاقة استيعابية 1800طن.

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وزارة التنمية المحلية محافظة الغربية الخطة الاستثمارية رصف الطرق السيسي

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