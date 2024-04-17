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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نيقولا معوض بطل النسخة العربية لمسلسل امرأة

نيقولا معوض
نيقولا معوض

يشارك النجم نيقولا معوض مع مرام علي في النسخة العربية من المسلسل التركي “امرأة”، الذي تم عرضه على الشاشات التركية عام 2017، واستمر لثلاثة مواسم متتالية من إنتاج mbc.

وسيبدأ تصوير المسلسل في تركيا خلال الأسابيع القادمة، وتحديداً في أحد الأحياء الشعبية بمدينة إسطنبول.

و من المقرر أن يُعرض المسلسل الذي يتألف من 90 حلقة، على شاشة MBC خلال الخريف المقبل.

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أما قصة المسلسل، فتدور حول امرأة تُدعى بهار (أوزجي أوزبرنجي) تقع في حب رجل وتتزوجه وتنجب منه طفلين، لكن فجأة يختفي الزوج في ظروف غامضة، فتنقلب حياتها رأساً على عقب، قبل أن يعود الزوج للظهور لاحقاً، وتنكشف الكثير من الأسرار والتفاصيل حول أسباب اختفائه بهذه الطريقة.

نيقولا شارك مؤخرا في الموسم الرمضاني ٢٠٢٤ في مسلسل الحشاشين بدور الشاعر والعالم عمر الخيام كما انتهى من تصوير دوره في مسلسل أجنبي جديد تم تصويره بالكامل في الإمارات العربية سوف يعلن عن تفاصيله قريبا.

الحشاشين الموسم الرمضاني ظروف غامضة صيد العقارب قصة المسلسل غادة عبد الرازق

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