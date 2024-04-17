الكرملين يعلق على زيارة مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية إلى مصر

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين على اتصال مستمر.

وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، خلال سؤاله عما إذا كان مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية أبلغ بوتين بنتائج زيارته إلى مصر، إن "ناريشكين على اتصال دائم ويومي مع بوتين، كيف لا يمكنه الإبلاغ؟".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، والوفد المرافق له، خلال الزيارة التي يقوم بها ناريشكين إلى القاهرة.

وناقش ناريشكين والرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اللقاء، السبل الممكنة لتحقيق استقرار الوضع في الشرق الأوسط وتهدئة التوترات في المنطقة.