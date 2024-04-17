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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| مدير الصحة العالمية يشعل "اكس" برقصة مع حفيده

مدير منظمة الصحة
مدير منظمة الصحة العالمية

حصد مقطع فيديو لمدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس،  وهو يرقص مع حفيده الصغير بمئات الآلاف من المشاهدات.

 

ونشر  مدير الصحة العالمية الفيديو عبر صفحته على منصة «إكس»  قبل يومين، وعلق عليه: "رقصة نهاية الأسبوع على أنغام كازاخستان مع حفيدي كاي. آملين بمستقبل أفضل لأطفالنا. سلام".

وانهالت التعليقات الإيجابية للمتابعين على الفيديو؛ كما أنه لم يسلم من تعليقات قارنته بوضع الأجداد والأحفاد في قطاع غزة وغيره من المناطق التي تشهد حروب.

فقد قالت ناشطة: "هذا أحد أكثر مقاطع الفيديو الجميلة والمفرحة التي شاهدتها مؤخرا، تبارك الله"، وقال آخر: "إنه لطيف جدا. أتمنى أن تكون بخير أخي".

وسأل أحد النشطاء: "هل قمت بتطعيمه بكل التطعيمات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية للأطفال في مثل عمره؟".

وقال ناشط آخر: "أتمنى أن يستمتع الأجداد الفلسطينيون بهذا مع أحفادهم".

وأضاف آخر: "دكتور جيبريسوس، لدي ابنة في نفس عمر حفيدك وأستطيع أن أرى أنك سعيد للغاية بالرقص معه. والأمر كذلك معي أيضا، لكن كيف نوقف قتل الأطفال من نفس العمر في تيجراي وغزة؟".

وجييبريسوس هو سياسي وأكاديمي إثيوبي من مواليد 3 مارس 1965 في أسمرة عاصمة إريتريا إحدى دول منطقة القرن الإفريقي.

الصحة العالمية جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية مدير الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية

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