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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعلام الإسرائيلي: ارتفاع عدد الإصابات جراء هجوم "عرب العرامشة" إلى 14

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن 14 إسرائيليا أصيبوا جراء إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنة عرب العرامشة في الجليل الغربي.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فان من بين الجرحى 4 إصاباتهم خطيرة، فيما وصفت إصابات باقي المصابين بالمتوسطة والخفيفة.

في سياق ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم مصادر حزب الله التي انطلقت منها الصواريخ في جنوب لبنان.

وبحسب وسائل الإعلام يجري الآن تقييم الجرحى في غرفة الطوارئ، وإجراء فحوصات مقطعية لهم وسيتم نقلهم إلى غرفة العمليات خلال الساعات القادمة.

وبحسب التقارير الأولية، فقد تم إطلاق ستة صواريخ من لبنان باتجاه منطقة عرب العرامشة.

مستوطنة عرب العرامشة جنوب لبنان حزب الله إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي

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