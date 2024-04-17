ضربة رادعة.. ارتفاع مصابي هجوم مسيرة الجليل إلى 18 صهيونيا

قالت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد الإصابات جراء هجوم المسيرة في الجليل إلى 18 مصابا أكثر من أربعة جروحهم خطيرة.



و شن جيش الاحتلال غارتين على محيط بلدتي يارين والناقورة جنوبي لبنان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال الجيش الإسرائيلي انه هاجم المواقع التي أطلقت منها النيران على بلدة عرب العرامشة.

وسبق وافادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين جراء القصف على عرب العرامشة إلى 13 بينهم 4 في حالة خطيرة.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش دفع بمروحية لإجلاء الجرحى في بلدة العرامشة.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صواريخ أصابت مبنى وسيارة في عرب العرامشة قرب الحدود مع لبنان.