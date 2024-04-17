وزير خارجية الاحتلال: حان الوقت لتسمية الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

التقى وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، بنظرائه في بريطانيا وألمانيا وحثهم على تصنيف الحرس الثوري الإسلامي كمجموعة إرهابية في أعقاب ضربة إيران الصاروخية والمسيرات غير المسبوقة على إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقل مكتب كاتس قوله لديفيد كاميرون وأنالينا بيربوك إن إيران ووكلاؤها يعرضون الاستقرار الإقليمي والعالمي للخطر.

وأضاف: الآن لدينا فرصة لإضعاف إيران".

وقال كاتس: "لقد حان الوقت لتسمية الحرس الثوري باسمهم الحقيقي - منظمة إرهابية - وفرض عقوبات مؤلمة على مشروع الصواريخ الإيراني".

وصنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية في عام 2019 وكانت إسرائيل تضغط على اتباع دول أخرى والاتحاد الأوروبي.