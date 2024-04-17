البورصة تربح 19 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.003 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 29667 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 36479 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 12660 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 6833 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 9745 نقطة.