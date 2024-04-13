تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

تتجه أسعار الدواجن بالأسواق إلي الانخفاض التدريجى يوما بعد يوم نتيجة للجهود الحكومية الهائلة فى سبيل ضبط الأسعار وتوفير الأعلاف وذلك عكس التوقعات تماما والتى توقعت ارتفاع الأسعار بعد عيد الفطر.



أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى لتسجل سعر 85 جنيها بعد أن كان سعرها 107 جنيهًا منذ أيام قليلة ، وتصل إلى المستهلك بسعر 95 جنيها، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيها .





وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حيث سجلت حوالي 87 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 100 جنيها .

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة 75 جنيها ، ويصل للمستهلك بسعر 85 جنيهًا .

سعر البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 190 لـ 220 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ،



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 85 و 105 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60 جنيها.



أسعار البيض

• وانخفض سعر البيض ليتراوح سعر كرتونة الأحمر من 145 ل 146 جنيهًا .



• وسعر كرتونة البيض الأبيض 140 ل 145 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 150 جنيها.



تراجع أسعار الدواجن والبيض

وكانت أطلقت وزارة الزراعة ١٠ سيارات محملة بكميات من بيض المائدة بسعر ١٤٠ جنيهًا للكرتونة الواحدة؛ وذلك في إطار خفض العبء عن كاهل المواطنين والتخفيف عليهم، وذلك من موقع الزراعات المحمية بالدقي، حيث تجوب تلك السيارات الميادين العامة وبعض المحافظات للبيع بأسعار مخفضة.

والجدير بالذكر أنه نتيجة لمبادرة رئيس الوزراء، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا.

خفض أسعار السلع

وكان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر أطلق مبادرة لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% ليصل سعر كيلو الدواجن الحية إلى 85 جنيهًا لتصل للمستهلك بسعر أقصى 95 جنيها، ويصل سعر كرتونة بيض المائدة إلى 135 جنيهًا في المزارع لتباع للمستهلك بسعر أقصى 140 جنيها، على أن تطبق المبادرة بداية من الثلاثاء الماضي