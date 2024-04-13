عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

صدى البلد

تتجه أسعار الدواجن بالأسواق إلي الانخفاض التدريجى يوما بعد يوم نتيجة للجهود الحكومية الهائلة فى سبيل ضبط الأسعار وتوفير الأعلاف وذلك عكس التوقعات تماما والتى توقعت ارتفاع الأسعار بعد عيد الفطر.
 

أسعار الدواجن اليوم 

وانخفضت أسعار  الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى  لتسجل سعر 85 جنيها بعد أن كان سعرها 107 جنيهًا منذ أيام قليلة ، وتصل إلى المستهلك بسعر 95 جنيها،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيها .

 


 

وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حيث سجلت حوالي 87 جنيها  وتصل للمستهلك بسعر 100 جنيها .

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة  75 جنيها ،  ويصل للمستهلك بسعر  85 جنيهًا .

 

سعر البانيه اليوم 

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 190 لـ  220 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 85 و 105 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60 جنيها.


أسعار البيض 

 

•  وانخفض سعر البيض ليتراوح سعر كرتونة الأحمر من  145 ل 146 جنيهًا  .
 

• وسعر كرتونة البيض الأبيض 140 ل 145 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 150 جنيها.
 

تراجع أسعار الدواجن والبيض

 

وكانت أطلقت وزارة الزراعة ١٠ سيارات محملة بكميات من بيض المائدة بسعر ١٤٠ جنيهًا للكرتونة الواحدة؛ وذلك في إطار خفض العبء عن كاهل المواطنين والتخفيف عليهم، وذلك من موقع الزراعات المحمية بالدقي، حيث تجوب تلك السيارات الميادين العامة وبعض المحافظات للبيع بأسعار مخفضة.

والجدير بالذكر أنه نتيجة لمبادرة رئيس الوزراء، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا.

 

خفض أسعار السلع 

 

وكان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر أطلق مبادرة لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% ليصل سعر كيلو الدواجن الحية إلى 85 جنيهًا لتصل للمستهلك بسعر أقصى 95 جنيها، ويصل سعر كرتونة بيض المائدة إلى 135 جنيهًا في المزارع لتباع للمستهلك بسعر أقصى 140 جنيها، على أن تطبق المبادرة بداية من الثلاثاء الماضي

الدواجن أسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم اسعار البيض سعر البانية سعر البانيه اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية مشروع ضخم| مصر تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية.. ماذا يحدث؟

عيد الأضحى 2024 فلكيا.. موعده وفضل العشر الأول من ذي الحجة

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

الإعلان عن موعد التوقيت الصيفي 2024 في مصر

كل سنة وأنت طيب يا صاحبي.. نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كهربا

نبأ سار لـ الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة

تبقى الأسود.. تعليق مثير من إمام عاشور بعد ظهوره في تدريبات الأهلي

حكم الدعاء بـ«يا ساتر» و«يا ستار».. وهل يجوز نداء الله تعالى بهما؟

ترشيحاتنا

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

جودر و العتاولة الأبرز .. مسلسلات تستعد لتقديم جزء ثان

فى ذكرى وفاة سيد زيان.. قصة معاناته مع المرض وحفظ القرآن الكريم

اطلبها من الانترنت .. لو محتاج شهادة ميلاد فى إجازة العيد

أولى الناس بتغسيل الميت.. دار الإفتاء تحدد 8 فئات

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عروسة فى العيد.. تعرفي على إتيكيت استقبال الضيوف بـ المنزل

مش هتحتاج بودرة في رجليك .. وصفات طبيعية لعلاج رائحة القدم الكريهة

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ