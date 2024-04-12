شوف بقوا بكام| مفاجأة في أسعار الدواجن وكرتونة البيض في العيد… تفاصيل

يتساءل المواطنون دوماً عن مستجدات أسعار الدواجن، وازدادت التساؤلات خاصة في أيام عيد الفطر المبارك.

أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن أمس الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة، تراجعًا ملحوظًا، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء نحو 84 جنيهًا في المزرعة ويصل للمستهلك بنحو 97 جنيهًا في السوق المصري.

ويرجع هذا الانخفاض نتيجة المبادرات التى أطلقتها الحكومة وأيضًا عقب إعلان مبادرة اتحاد منتجى الدواجن بخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة 10% و15%.

وجاءت البشائر من خلال مبادرة خفض أسعار الدواجن المعلنة من قبل الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وهو التراجع الملحوظ الذي تشهده أسعار الفراخ الآن والتى سبق وتم تنفيذها منذ أول أبريل الجاري بجميع الأسواق المحلية.

وشهدت أسعار الدواجن أمس الخميس، سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة يسجل 90 جنيها، ليصل إلى المستهلك بحوالي 108 جنيهات.

سجل سعر كيلو البانيه في محلات الطيور والدواجن حوالي 220 جنيها.

سجل سعر كيلو الأوراك اليوم في محلات الطيور والدواجن حوالي 115 جنيها.

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 155 جنيها في المزرعة ليصل إلى المستهلك بـ170 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 151 جنيها في المزرعة ليصل إلى المستهلك بـ175 جنيها.

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 155 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بـ175 جنيها.

ويشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية، سبق وأعلن بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، عن مبادرة لخفض أسعار عدد كيبر من السلع الأساسية في الأسواق، لعل أبرزها؛ الأرز والمكرونة والزيت والدقيق والألبان والجبن والفول واللحوم والدواجن والصلصة والأرز.



كما شملت الانخفاضات كلا من اللحوم والدواجن في السلاسل التجارية، إذ أشار الاتحاد إلى أنه بالرغم من بدء الانخفاض، غير أنه لم تشهد بعض أسواق التجزئة الصغرى (البقالين)، نفس سرعة الانخفاض حتى الآن، نظرا لشرائها للأرصدة الحالية بالأسعار السابقة، لكن من المتوقع بدء الانخفاض التدريجي بها خلال الفترة القصيرة المقبلة.

مبادرة لخفض أسعار الدواجن

كان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر أطلق مبادرة لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% ليصل سعر كيلو الدواجن الحية إلى 85 جنيهًا لتصل للمستهلك بسعر أقصى 95 جنيها، ويصل سعر كرتونة بيض المائدة إلى 135 جنيهًا في المزارع لتباع للمستهلك بسعر أقصى 140 جنيها، على أن تطبق المبادرة بداية من الثلاثاء الماضي.

يأتي ذلك بعد أسبوع من اجتماع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية أمهلهم خلاله 48 ساعة لخفض الأسعار لتتراوح ما بين 15% إلى 20%، وأن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر، وفق بيان رسمي.

وأكد أحمد الوكيل (رئيس اتحاد الغرف التجارية) الأمر قائلا: "سأتابع بنفسي انخفاض الأسعار بصورة دورية".

جرى ذلك خلال شهر رمضان، الذي يشهد أعلى معدل استهلاك للدواجن بنسبة 35% تقريبًا عن متوسط الاستهلاك الشهري، وفقا لما ذكره ثروت الزيني (نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن)، في تصريحات تلفزيونية.

وفي نفس الوقت من العام الماضي، شهدت صناعة الدواجن أزمة غير مسبوقة في تاريخها لعدم القدرة على توفير الأعلاف، حيث تستوردها مصر بنسبة تزيد على 80% من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، فعانى المستوردون آنذاك من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج والسلع المستوردة جراء آثار الحرب الروسية الأوكرانية.

وتستهلك مصر 24 مليون طن من الأعلاف المركزة لتغذية الدواجن والمواشي والأسماك، يتم استيرادها بمتوسط 100 مليون دولار أسبوعيًا، وفقا لوزير الزراعة.