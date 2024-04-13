أسعار الذهب ترتفع 80 جنيها بنسبة 2.6% خلال الأسبوع الماضي

شهدت سعر أونصة الذهب العالمي قفزة جديدة خلال الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوى على الاطلاق وتشهد ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، حيث دفعت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط المستثمرين إلى البحث عن الملاذ الآمن في الأسواق.



ارتفع سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2431 دولار للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2344 دولار للأونصة، ليسجل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.



وحسب تحليل جولد بيليون فإن الذهب منذ بداية شهر أبريل ارتفع بنسبة 5% وسجل ربح بمقدار 198 دولار حتى اعلى مستوى تاريخي سجله، بينما منذ بداية موجة الصعود القوية الأخيرة في بداية شهر مارس ارتفع الذهب بنسبة 19% ليسجل ربح بمقدار 387 دولار.



تزايدت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط هذا الأسبوع بشكل كبير بسبب توقعات بحدوث ضربة عسكرية إيرانية تجاه الكسان الصهيوني كإجراء انتقامي بعد ضرب السفارة الإيرانية في سوريا.



وتسبب هذا في ارتفاع مؤشر VIX الذي يقيس مؤشر التقلبات في الأسواق المالية والذي يسمى مؤشر الخوف، فقد ارتفع أمس الجمعة بنسبة 14.2% وهو أعلى ارتفاع يومي منذ منتصف شهر أكتوبر 2023 ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 5 أشهر.



نتيجة لهذا شاهدنا الطلب على الملاذ الأمن في الأسواق المالية العالمية يرتفع بشكل حاد ليسجل الذهب مستويات قياسية جديدة، وفي المقابل انخفض الأسهم الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي وسجل مؤشر الداو جونز الصناعي أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر.



قوة الذهب ظهرت بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي عندما ارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوى منذ 6 أشهر إلى جانب ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 5 أشهر، وكان من المفترض أن يتسبب هذا في دفع الذهب إلى التراجع بسبب العلاقة العكسية بينهم، ولكن الذهب استطاع الارتفاع بقوة وتسجيل مستويات تاريخية جديدة.



ويدل هذا على قوة الطلب على الذهب وقدرته على مواجهة التأثيرات السلبية الحالية، خاصة بعد أن تراجعت توقعات الأسواق بشأن خفض البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال شهر يونيو إلى 28% وذلك بالمقارنة مع التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أعلى من 60%.



وتراجع توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة الأمريكية جاء بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي عن شهر مارس، والتي جاءت بأعلى من التوقعات ليظهر ارتفاع على المستوى السنوي بنسبة 3.5% بأعلى من القراءة السابقة 3.2%.



وتماسك التضخم الأمريكي زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي لن يقبل على خفض الفائدة قريباً، وهو ما ظهر في محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي بأن أعضاء البنك يرون أنهم في حاجة إلى مزيد من الأدلة على تراجع التضخم بشكل مستدام قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة.



الذهب استمر في الارتفاع بقوة بالرغم من كل هذه العوامل التي من المفترض أن تدفعه إلى الهبوط، وهو ما دفع مؤسسة جولدمان ساكس المالية إلى أن ترفع توقعاتها لأسعار الذهب خلال عام 2024 إلى المستوى 2700 دولار للأونصة، بالمقارنة مع توقعاتها السابقة عند 2300 دولار للأونصة.

أما عن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب فقد استمرت التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار في شهر مارس، ولكن بوتيرة أبطأ بكثير من الأشهر السابقة حيث خففت التدفقات الداخلة من أمريكا الشمالية وآسيا الخسائر الأوروبية.



وخلال شهر مارس خرجت استثمارات من الصناديق الاستثمارية بمقدار 13.6 طن ذهب بالمقارنة مع يناير وفبراير منذ بداية العام حيث شهدت استثمارات خارجة بمقدار 100 طن ذهب.

في حين انخفضت الحيازات الجماعية للصناديق من الذهب بمقدار -14 طن ذهب، حيث ارتفع إجمالي الأصول المُدارة في صناديق الاستثمار المتداولة للذهب العالمية بنسبة 8٪ بفضل ارتفاع سعر الذهب.



وخلال الربع الأول تراكمت التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة للذهب على مستوى العالم إلى 6.5 مليار دولار أمريكي، بقيادة أمريكا الشمالية وأوروبا بينما اجتذبت آسيا أكبر التدفقات الداخلة. وشهدت الصناديق منخفضة التكلفة تدفقات خارجة بقيمة 893 مليون دولار أمريكي في الربع الأول، مدفوعة بشكل رئيسي بأوروبا بمقدار -728 مليون دولار.

أسعار الذهب في مصر



وارتفع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي ليتبع تحركات سعر أونصة الذهب العالمي التي سجلت مستويات تاريخية، والتي ساعدت على تحركات سعر الذهب المحلي هذا الأسبوع، ولكنه فقد جزء من مكاسبه قبل نهاية الأسبوع.



وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3220 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3215 جنيه للجرام، وذلك بعد أن أغلق جلسة الأمس على انخفاض بقيمة 40 جنيه حيث أغلق عند 3210 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3250 جنيه للجرام.



وخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمقدار 80 جنيه بنسبة ارتفاع 2.6% حيث افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3130 جنيه للجرام بينما قد أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3210 جنيه للجرام.



وارتفع سعر الذهب المحلي وسجل اعلى مستوى عند 3305 جنيه للجرام ولكنه فشل في الاحتفاظ بهذه المكاسب ليعود إلى التراجع قبل نهاية الأسبوع ليتداول حالياً فوق المستوى 3200 جنيه للجرام.



ومن المتوقع أن تستقر أسعار الذهب عند هذه المستويات حتى نهاية فترة العطلة في الأسواق حالياً ليعود الترقب بعدها لأية تغيرات قد تحدث في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية أو التغيرات في العرض والطلب.



واستقر سعر صرف الدولار فيي البنوك الرسمية حالياً عند متوسط 47.65 جنيه لكل دولار بأعلى قليلا من متوسط سعر افتتاح هذا الأسبوع عند 47.45 جنيه لكل دولار.



وعاد التضخم إلى التراجع في المدن المصرية خلال شهر مارس ليصل إلى المستوى 33.3% على المستوى السنوي مقارنة مع القراءة السابقة 35.7% في فبراير، وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم.



وعلى المستوى الشهري انخفض التضخم بنسبة 1% خلال شهر مارس في انخفاض كبير مقارنة مع قراءة شهر فبراير التي كانت مرتفعة بنسبة 11.4%.



وأعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي قد تراجع خلال شهر مارس إلى 33.7% على المستوى السنوي، مقارنة مع القراءة السابقة لشهر فبراير التي سجلت 35.1%، بينما بلغ معدل التضخم الشهري 1.4% بأقل من قراءة فبراير بنسبة 13.2%.



وفي بيانات أخرى أظهرت أكبر 3 شركات للصرافة التابعة لأكبر 3 بنوك حكومية في مصر ارتفاع حصيلة تنازل المواطنين عن الدولار لصالح الجنيه المصري إلى 11.246 مليار جنيه وذلك منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الدولار في 6 مارس الماضي.



وأعلن وزير المالية الإفراج عن بضائع من الجمارك بأكثر من 8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على توافر البضائع في الأسواق ليعمل على استقرار الأسعار.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع كبير خلال الأسبوع الماضي ليسجل مستوى تاريخي جديد وذلك في ظل ارتفاع الطلب الكبير على الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وتستمر التوقعات بارتفاع سعر الذهب حتى حدوث تهدئة في الأسواق العالمية.

تشهد أسعار الذهب المحلي تداولات هادئة وذلك بعد أن تراجع إلى المستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21، يأتي هذا في ظل فترة الأعياد والعطلات الحالية التي تقلل من عوامل التذبذب في أسعار الذهب المحلي، بينما يستمر الترقب لأية تغيرات قد تحدث في السعر خلال الفترة القادمة.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي عند 2431 دولار للأونصة قبل أن يفقد قوة الصعود ويتراجع إلى المستوى 2340 دولار للأونصة ليستهدف مستوى 2330 دولار للأونصة والذي في حالة كسر هذه المستوى يستهدف مستوى الدعم التالي عند 2300 دولار للأونصة.

لا توجد إشارة واضحة على انتهاء موجة الصعود القوية للذهب وعكس حركته نحو أسفل في تصحيح سلبي، وهو ما يشجع المستمرين على المزيد من عمليات الشراء وبالتالي يستمر الذهب في الارتفاع بشكل كبير.

أما عن السعر المحلي:

يتداول سعر الذهب المحلي حالياً فوق المستوى 3200 جنيه لجرام عيار 21 وذلك بعد أن فشل في الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 3300 جنيه للجرام، وقد يستقر خلال هذه الفترة في التداول حول هذه المناطق.