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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 13 أبريل 2024

صدى البلد

شهدت أسعار الدواجن اليوم، السبت 13-4-2024 تحركا بشكل طفيف وسط توقعات بانخفاض الأسعار بسبب قرار البنك المركزي تدبير الدولار للمستوردين والإفراجات الجمركية لمدخلات إنتاج الدواجن.


أسعار الدواجن والبيض اليوم 

سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة يسجل 90 جنيها، ليصل إلى المستهلك بحوالي 108 جنيهات.

سجل سعر كيلو البانيه في محلات الطيور والدواجن اليوم حوالي 220 جنيها.

سجل سعر كيلو الأوراك اليوم في محلات الطيور والدواجن حوالي 115 جنيها.


 أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 155 جنيها في المزرعة ليصل إلى المستهلك بـ170 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 151 جنيها في المزرعة ليصل إلى المستهلك بـ175 جنيها.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 155 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بـ175 جنيها.

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