كيف قصت محكمة نيويورك ريش ترامب القوي وجعلته مهددًا بالحبس؟

بعد يومين من محاكمته الجنائية يواجه الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب نفس الشعور الذي غذى سلوكه غير المنضبط بعد انتخابات عام 2020 وهو فقدان السيطرة، وفق ما ذكرت منصة أكسيوس الأمريكية.

أصبح ترامب يدرك الآن وبسرعة أن المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك ليست مثل المحاكم الأخرى التي انتهك خلالها كل قواعد السياسة.

اتسمت حملة ترامب بمسيرات منظمة أمام حشود من المعجبين، وبعض المقابلات في الغالب مع وسائل الإعلام المتعاطفة وتصريحات غاضبة خارج قاعات المحاكم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن الآن يخضع ترامب للمحاكمة في قضية المال غير المشروع للتضييق بقوة بحكم قضيته الصعبة، ويبدو أن تعبيراته المتكررة المتجهمة والغاضبة في المحكمة تعكس حقيقة مفادها أنه لم يعد مسؤولاً بعد الآن ولا يتحكم أو يرى قوة في عبور محاكمته هذه المرة.

قالت أكسيوس أنه في قاعة المحكمة بالطابق الخامس عشر وأمام القاضي خوان ميرشان يجلس ترامب متهمًا جنائيًا ويتمتع بنفس الحقوق - والقيود - التي يتمتع بها أي أمريكي يواجه اتهامات في ولاية نيويورك.

ويجب أن يحضر الرئيس السابق كل مرة إلى محاكمته شخصيا، دون استثناء جلسة المحكمة العليا الأسبوع المقبل بشأن مطالبته بالحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.

و تم انذار ترامب بأمر منع النشر وهو الآن معرض لخطر الاحتجاز بتهمة الازدراء لانتقاده شاهدين محتملين، هما ستورمي دانيلز ومايكل كوهين.

