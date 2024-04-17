وزيرة خارجية ألمانيا: أي تصعيد بالمنطقة سيرفع دوامة العنف لمستويات غير مسبوقة

قالت وزيرة خارجية ألمانيا ان أي تصعيد في المنطقة سيرفع دوامة العنف إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واوضحت الوزيرة، أنها أكدت لإسرائيل خلال اجتماعاتها اليوم مع مسئوليها برفقة وزير الخارجية البريطاني بأن أي خطوة تصعيدية ستؤثر على الاتحاد الأوروبي وحلفائه.

والتقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في زيارتها السابعة لإسرائيل منذ أحداث 7 أكتوبر، ووفقًا لوزارة الخارجية الألمانية، كان وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون حاضرًا أيضا في الاجتماع الذي عقد في القدس يوم الأربعاء.