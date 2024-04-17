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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التجارة الخارجية يطلق أول برنامج تدريبي بمصر معتمد دوليا في التصدير

صدى البلد

 

أطلق مركز تدريب التجارة الخارجية أول برنامج تدريبي في مجال التصدير معتمد دولياً من هيئة تدريب التجارة الدولية الكندية FITT والتي تعتبر واحدة من أهم الهيئات الدولية المتخصصة في مجال التدريب على التجارة الدولية وكذلك في اعتماد الأفراد وإصدار الشهادات المهنية في هذا المجال، ليصبح مركز تدريب التجارة الخارجية أول مركز تدريب في مصر وقارة أفريقيا يحصل على هذا الاعتماد، وذلك في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بالعمل على تأهيل المصدرين المصريين وفقا للمعايير العالمية. 

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ويأتي هذا الاعتماد في ضوء حرص مركز تدريب التجارة الخارجية على تطوير المناهج التدريبية التي يقدمها ومحاكاة البرامج المقدمة في أكبر الهيئات التدريبية والمعاهد الدولية وباستخدام أحدث وسائل وتقنيات التدريب لرفع مهارات المصدرين لتحقيق القدرة التنافسية لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية

وقد اعتمدت الهيئة الكندية "برنامج إدارة التصدير" الذى يقدمه المركز والذى يتوافق مع نفس معايير التعلم لبرنامج مهارات الهيئة الكندية، وبموجب هذا الاعتماد يحصل الخريج على شهادة اجتياز البرنامج التي تؤهله للتسجيل وأداء امتحان دبلومة التجارة الدولية من الهيئة الكندية.  

وأوضحت الدكتورة ماري كامل المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية أنه بفضل الشراكة بين مركز تدريب التجارة الخارجية وهيئة تدريب التجارة الدولية الكندية، يصبح لدى خريج "برنامج إدارة التصدير" الفرصة لاكتساب اعتماد تعليمي متمثل في "دبلومة التجارة الدولية" بالإضافة إلى التأهل للحصول على شهادة "محترف التجارة الدولية المعتمد" CITP من الهيئة الكندية وهي شهادة مهنية معتمدة دولياً يحصل عليها خريجو الدبلومة الدولية، وتعتبر معيارًا لتميز المصدرين في هذا المجال، وذلك بعد اجتياز المعايير والمتطلبات اللازمة من قبل الهيئة الكندية FITT للحصول على الشهادة المهنية.

أحمد سمير وزير التجارة التجارة الدولية التجارة والصناعة الهيئات الدولية الهيئة الكندية الشهادات المهنية الصادرات المصرية

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