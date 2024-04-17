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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متي بشاي: 20 % انخفاضا في أسعار أغلب السلع الأساسية

متي بشاي
متي بشاي

أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق شهدت بالفعل تراجعا في أسعار عدد من السلع الأساسية خلال الأيام القليلة الماضية، وشعر بها المواطن بالفعل، فعلي سبيل المثال هناك انخفاضات تصل إلى 20 % في أسعار المكرونة؛ ‏نتيجة لانخفاض أسعار الدقيق.

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وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا التراجع في الأسعار جاء نتيجة لاتفاق المنتجين على توزيع فارق السعر الذي شهدته الأسعار بعد توافر السلع وعودة الاستيراد بتكلفة عالية قبل انخفاض سعر الدولار ‏على مدى 6 أشهر، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى تحقيق انخفاض فوري يصل إلى 20 % في أسعار السلع. ‎

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وأكد بشاي، علي استمرار موجة الانخفاضات المتتالية في أسعار السلع الأساسية خلال الأيام القادمة ‏إضافة إلى الانخفاضات التي حدثت بالفعل‎. ‎


وكشف متي بشاي، عن تراجع أسعار جميع السلع الأساسية بنسبة تزيد عن 30 % على مستوى أسعار الجملة، مما انعكس علي الأسعار للمستهلك النهائي.


وشدد، علي ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية، للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومحاربة الاحتكار والغش التجاري، والالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة للسلع، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حتى يعود الاستقرار للأسواق، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية لهم بأسعار مخفضة، مناشدا المواطنين بالتمسك بحقهم في الإبلاغ عن أي مخالفات.

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