عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متى بشاي: «أهلا رمضان» سيقدم مختلف السلع بخصومات تصل إلى 30%

صدى البلد

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن افتتاح معارض “أهلا رمضان” 2024، في المحافظات، يأتي لتخفيف العبء عن المواطن المصري، في ظل ما تشهده السوق من حالة عدم استقرار وارتفاع كبير في أغلب السلع الغذائية الأساسية، والتي تعد من أساسيات كل بيت مصري خلال شهر رمضان المعظم.

وأضاف بشاي أن إقامة معارض “أهلا رمضان” في المحافظات وحرص الغرف التجارية على توفير السلع الغذائية فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية، ومنتجات اللحوم والدواجن ومستلزمات الأسرة لتخفيف العبء على المواطنين، حيث تحرص الغرف التجارية بجميع أنحاء الجمهورية على إطلاق المعارض فى المناسبات بهدف توفير المنتجات بأسعار مناسبة بالتنسيق مع قيادات المحافظة ومديريات التموين.

وأكد بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، الخميس، أن جميع التجار ومؤدي الخدمات، أكدوا استعدادهم التام للمشاركة في المعارض، للمساهمة في عودة استقرار أسعار السلع في السوق، كما تم التأكيد على أهمية تحقيق الوفرة في مختلف السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية.

وأوضح أن معارض "أهلا رمضان" تضم كبار منتجي السلع الغذائية والرمضانية، كما يشمل أجنحة لمعروضات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها، إلى جانب تخصيص مساحات لجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع و "أمان" بوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن المعرض سيقدم مختلف السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تتراوح من 15 إلى 30%، وذلك لمساعدة المواطنين والدولية في وقت واحد على مواجهة التضخم ومعاونة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من مكان واحد بتخفيضات كبيرة.

وذكر أن السلع المطروحة بالمنافذ هي نفس السلع المطروحة بالأسواق بنفس الجودة والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة، وهي متاحة للمواطن فقط ويحظر إعادة بيعها من خلال المحال التجارية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بعد طلب الأهلي تأجيل مباراة ميدياما الغاني

ترشيحاتنا

هاني الناظر.. أسرار في حياة طبيب الجلدية الشهير وهذا المرض سبب وفاته

حزب الله يعلن استهداف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود بالصواريخ

واحد من المهمومين بالشأن الوطني.. مصطفى بكري ينعى هاني الناظر بكلمات مؤثرة

شخصت الداء ووصفت الدواء.. مصر تفضح الجرائم الإسرئيلية أمام محكمة العدل في مرافعة تاريخية|تفاصيل

العراق تطالب العدل الدولية بوقف الإبادة التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين

رشوة قيادات وزارة الري.. وصول المتهمين لمحكمة جنيات القاهرة وسط حراسة مشددة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نوع السرطان المتسبب في وفاة هاني الناظر

وفاة دكتور هانى الناظر.. موعد ومكان الجنازة

رغم ترحيب مجلس الدراويش.. لماذا يصعب على الأهلي اللعب في استاد الإسماعيلية

بالروب.. شقيقة كهربا تخطف الأنظار في تجهيزات حفل زفافها

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ