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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الدفاع الأمريكي: ندعم إسرائيل بأنظمة الاعتراض والذخائر والمعدات لمواجهة التهديدات الإيرانية

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة معنية بدعم إسرائيل بأنظمة اعتراض وذخائر ومعدات أساسية في مواجهة التهديدات الإيرانية، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس؛ بهدف بحث تداعيات الهجمات الإيرانية غير المسبوقة في 13 أبريل التي أحبطتها القوات الأمريكية والإسرائيلية والشركاء الآخرين في عملية دفاعية مشتركة.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي- وفقا لما نشرته الخارجية الأمريكية-: أكّدت مجددًا الدعم الأمريكي الثابت للدفاع الإسرائيلي، مع التشديد على اهتمامنا المشترك بالاستقرار الإقليمي.

وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن إسرائيل ذخائر التهديدات الأيرانية

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