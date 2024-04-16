بشأن إيران.. رسالة حاسمة من وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس، بهدف بحث تداعيات الهجمات الإيرانية غير المسبوقة في 13 أبريل التي أحبطتها القوات الأمريكية والإسرائيلية والشركاء الآخرين في عملية دفاعية مشتركة.

وتابع وزير الدفاع وفقا لما نشرته الخارجية الأمريكية: أكّدت مجددًا الدعم الأمريكي الثابت للدفاع الإسرائيلي، مع التشديد على اهتمامنا المشترك بالاستقرار الإقليمي.

وفي وقت سابق من اليوم، دعت دول الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالإجماع إلى تجنب الرد العسكري على إيران معتبرة ذلك عامل لن يساهم في حل أي تصعيد بل إلى تفاقمت.

واعتبرت دول الاتحاد الأوروبي أن دعوة إسرائيل بالإجماع إلى تجنب الرد العسكري على إيران ليس إلا للابتعاد عن شبح الصراع الكبير.

كشف مسؤول أوروبي لبوليتيكو: "أكدنا لنتنياهو ضرورة عدم القيام بأي عمل غير عقلاني يؤدي للتصعيد".

وذكر المسؤول الأوروبي أن أوروبا طمأنت الاحتلال بأنه سيتم فرض عقوبات أوروبية هذا الأسبوع على إيران.