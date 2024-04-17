محافظ كفر الشيخ: تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بـ 15 مركزاً تكنولوجياً

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، اعتبارًا من 4 مايو القادم، وذلك من خلال 15 مركزًا تكنولوجيًا تم تجهيزها على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى تدريب 190 من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية على بنود القانون الجديد، لضمان سير عملية التصالح بسلاسة وسرعة، موجهاً بتذليل كل المعوقات والتيسير على المواطنين، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.

وشدد المحافظ على ضرورة تكاتف كل الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين، وإعداد تشكيل اللجان الفنية التي ستدير عملية التصالح، وإزالة جميع معوقات العمل الإدارية والفنية والهندسية.



كما شدد على التنسيق مع مسئولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة ورؤساء المراكز والأحياء، وتحقيق أعلي معدلات إنجاز ملف التصالح على مخالفات البناء، فضلاً عن الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية، متابعة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الإنجاز في تحرير العقود للمواطنين.