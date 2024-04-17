بنك الطعام المصري يعلن عن تنفيذ برنامج "فيتامين د"للوقاية من هشاشة العظام

أعلن بنك الطعام المصري عن تعاونه مع معامل المختبر و مؤسسه مؤمنه كامل لإجراء اختبارات "فيتامين (د) لعدد 360 شخص من كبار السن بـ 10 دور رعايه بالقاهرة و الجيزه التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي ، وذلك ضمن جهوده الهادفة الى تقليل الإصابات المتعلقة بالعظام، واحتمالية حدوث كسور لدى كبار السن فوق سن الـ 50 عن المعدلات المتعارف عليها للكسور في هذه الفئة العمرية.



يأتي التعاون تأكيدا على التزام بنك الطعام المصري بتحقيق اهدافه من برنامج "فيتامين د" للحد من هشاشة العظام، من خلال تعاون طويل الأمد بينه و بين معامل المختبر و مؤسسه مؤمنه كامل كشركاء استراتيجيين ، ضمن الاستراتيجية العامة لبنك الطعام التي تتركز على الشراكات التي تترجم أهدافها الى واقع ملموس وبرامج قابلة للتنفيذ في ضوء محور "الوقاية" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تشمل المحاور الأخرى لعمل بنك الطعام وهي الحماية، التمكيـن، و الارتقاء.



يشمل التعاون بين بنك الطعام المصري ومعامل المختبر بقيام فريق زيارات معامل المختبر بزياره دور الرعايه و ذلك تيسيرا" على أهالينا من كبار السن لعمل التحاليل اللازمه وهي"صورة الدم، اختبار هشاشة العظام، انزيم الفسفاتاز القلوي، كالسيوم، الفسفور في الدم، فيتامين د، الكرياتينين" و تقديم النتائج خلال 24 ساعه، و بناء على الكشف المبدئي من خلال 10 دور رعاية وبناء على نتيجة تحاليل الفيتامين "د" التي ستقرها معامل المختبر، سيقوم بنك الطعام المصري بتوفير الأدوية اللازمة ضد هشاشة العظام حسب الحالة.



قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن أهمية برنامج "فيتامين د" تتمثل في مواجهة الامراض المزمنة مثل هشاشة العظام من خلال توفير التغذية اللازمة والمفيدة لكبار السن والتي تحد من الاصابة بالكسور الناتجة عن هشاشة العظام، مشيرا الى ان التعاون مع معامل المختبر يأتي فى إطار الشراكة الاستراتيجية بينه وبين بنك الطعام المصري، من واقع الخبرات التي يمتلكها كلا الطرفين كل فى مجاله، لافتا الى ان أهمية الأمن الغذائي لجميع المستحقين، وبما لا يقل أهمية عن توفير الصحة الجيدة.



تأتي الخطوة كترجمة عملية لتنفيذ برنامج "فيتامين د"، الذي يأتي ضمن أنشطة البنك المختلفة لتنفيذ محور الوقاية، أحد أهم المحاور التي تساعد على الحد من الامراض والمخاطر الصحية للفئات العمرية المختلفة، سعيا لرفع جودة حياة كبار السن وحماية صحتهم ضد هشاشة العظام والكسور من خلال التدخلات الطبية والتغذية الصحية السليمة، مع العمل على رفع الوعي بأهمية التغذية السليمة لدى كبار السن، وضرورة الخروج والتعرض لأشعة الشمس، وذلك بالتعاون مع الاكاديمية المصرية لصحة العظام.



ويتضمن البرنامج قيام البنك بتسليم دور الرعاية إعانة غذائية شهرية، للنزلاء مكونة من مواد غذائية تكفي احتياجاتهم من فيتامين (د) والكالسيوم ، بالاضافة الى إرسال وصفات لكيفية طبخ هذه المواد الغذائية ومقترحات لوجبات غنية بالكالسيوم والمعادن التي يحتاجها كبار السن ، مثل التونة والاسماك الزيتية واللبن لرفع معدلات فيتامين "د" لديهم بنسبة 30% ومن الكالسيوم بنسبة 25 %، للحد من هشاشة العظام وتقليل إحتماليات التعرض للكسور

