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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مكشوف وضيق .. إيمان العاصي بإطلالة جريئة تثير السوشيال ميديا

صدى البلد

نشرت الفنانة ايمان، صورا جديدة لها عبر خاصية الستوري علي  حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت فيها  بإطلالة أنيقة ولافتة.

 

وأطلت ايمان العاصي ، مرتدية ملابس كاجول ببنطلون جينز توب يكشف خصرها  يكشف عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ايمان العاصي ، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

 

كما اختارت ايمان العاصي ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

 

اليكم صور ايمان العاصي 

بإطلالة جريئة بإطلالة انيقة صور ايمان العاصي بنطلون جينز إيمان العاصي المكياج الفنانة إيمان

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