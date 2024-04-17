الرئيس الإماراتي يوجه بتقديم الدعم اللازم إلى جميع الأسر المتضررة من الأمطار

وجه رئيس دولة الإمارات الشيح محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم إلى جميع الأسر المتضررة من الأمطار على مستوى الدولة.

كما وجه رئيس دولة الإمارات، بدراسة حالة البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة إثر الأمطار القياسية التي شهدتها البلاد.

وأكد رئيس دولة الإمارات، أن سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم على رأس أولويات حكومة الإمارات.

وأعلنت حكومة دبي ، تمديد فترة التعليم عن بُعد للمدارس الخاصة في الإمارة ليومي الخميس والجمعة الموافق 18 و19 أبريل 2024، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً.

أصدرت حكومة دبي قرارا بتمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها يومي الخميس والجمعة (18 أبريل و19 أبريل 2024).

وبحسب الحكومة في دبي؛ فإن ذلك يأتي دعماً لجهود الفرق الميدانية وفرق الطوارئ في الإمارة.

فيما استثني القرار الإماراتي من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

وكانت مجموعة موانئ دبي العالمية - «دي بي ورلد»، ذكرت في وقت سابق أنّ جميع عمليات «ميناء جبل علي» تواصل عملياتها بصورة طبيعية بالرغم من الأحوال الجوية الراهنة.

وقالت المجموعة في بيان لها ، أنّ جميع الصالات والبوابات التابعة للميناء مفتوحة مع مراعاة احتمالية حدوث تأخير طفيف، نظراً لازدحام الطرق.

وأتمت بيانها " نعمل عن كثب للحد من أي تأخير، ونتوقع بأن نتجاوز ذلك في غضون 24 ساعة.

وكانت السحب الركامية المتشكّلة على المناطق الساحلية بدأت بالتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية حتى بعد ظهر امس، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الإماراتي؛ فمن بعد عصر أمس حتى صباح الأربعاء بدأت موجة أخرى من المناطق الغربية تشمل مناطق متفرقة من الدولة حيث تزداد كميات السحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق، منوهاً بأن بعض السحب الركامية تتكوّن على المناطق الساحلية مصحوبة بسقوط أمطار ثم تتركز على المناطق الشرقية والشمالية وتقل السحب تدريجياً من بعد ظهر الأربعاء.

وجه رئيس دولة الإمارات الشيح محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم إلى جميع الأسر المتضررة من الأمطار على مستوى الدولة.

كما وجه رئيس دولة الإمارات، بدراسة حالة البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة إثر الأمطار القياسية التي شهدتها البلاد.

وأكد رئيس دولة الإمارات، أن سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم على رأس أولويات حكومة الإمارات.

أعلنت حكومة دبي ، اليوم الأربعاء، تمديد فترة التعليم عن بُعد للمدارس الخاصة في الإمارة ليومي الخميس والجمعة الموافق 18 و19 أبريل 2024، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً.

أصدرت حكومة دبي قرارا بتمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها يومي الخميس والجمعة (18 أبريل و19 أبريل 2024).

وبحسب الحكومة في دبي؛ فأن ذلك يأتي دعماً لجهود الفرق الميدانية وفرق الطوارئ في الإمارة.

فيما استثني القرار الإماراتي من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

وكانت مجموعة موانئ دبي العالمية - «دي بي ورلد»، ذكرت في وقت سابق أنّ جميع عمليات «ميناء جبل علي» تواصل عملياتها بصورة طبيعية بالرغم من الأحوال الجوية الراهنة.

وقالت المجموعة في بيان لها ، أنّ جميع الصالات والبوابات التابعة للميناء مفتوحة مع مراعاة احتمالية حدوث تأخير طفيف، نظراً لازدحام الطرق.

واتمت بيانها " نعمل عن كثب للحد من أي تأخير، ونتوقع بأن نتجاوز ذلك في غضون 24 ساعة.

وكانت السحب الركامية المتشكّلة على المناطق الساحلية بدأت بالتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية حتى بعد ظهر امس، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الإماراتي؛ فمن بعد عصر امس حتى صباح الأربعاء بدأت موجة أخرى من المناطق الغربية تشمل مناطق متفرقة من الدولة حيث تزداد كميات السحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق، منوهاً بأن بعض السحب الركامية تتكوّن على المناطق الساحلية مصحوبة بسقوط أمطار ثم تتركز على المناطق الشرقية والشمالية وتقل السحب تدريجياً من بعد ظهر الأربعاء.