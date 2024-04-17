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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الإسكندرية : ترشيد المياه 40% في المدارس.. واستكمال تركيب القطع الموفرة

عربي أبوزيد
عربي أبوزيد

قال الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن مدارس المحافظة نجحت في ترشيد المياه 40% بعد تركيب قطع المياه الموفرة في 70% من مدارس المحافظة.

مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على قدم وساق لترشيد استهلاك المياه وإعادة تدويرها في الزراعات الخضراء للاستفادة من كل قطرة مياه.

وخلال الحفل الختامي لمبادرة "صحتهم مستقبلهم" والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أكد مدير المديرية أن الهدف الاستراتيجي لتعليم الاسكندرية بنهاية العام يكون قد تم تركيب القطع الموفرة للمياه بجميع مدارس المحافظة.

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وأضاف أبوزيد أن المبادرة تهدف إلي توعية الطلبة والأطفال بالمدارس عن ترشيد استهلاك المياه والتغيرات المناخية وأهمية العادات السلوكية السليمة والصحية التي تؤثر بشكل كبير علي صحة أطفالنا وتوعيَتُهم بالجانب الغذائي والصحى.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع شارك بها 150 مدرسة بالمرحلة الأولى، على مستوى 4 إدارات :(المنتزه أول، المنتزه ثان، شرق، الجمرك)، حيث خضع المدرسون إلى دورة  لتأهيل المتدربين من خلال اللجنة التنسيقية ومديرى العموم بالإدارات المعنية بوزارة التربية والتعليم، وتم تأهيلهم علي أساليب ترشيد الاستهلاك واستغلال الكوادر الفنية والتعليمية التي قد تساعد علي تنمية مهارات الطلبة لترشيد المياه، وقياس الأثر لدى الأطفال والطلاب قبل وبعد انتهاء المشروع حفاظاً علي كل نقطة مياه.

وتقدم أبوزيد بالشكر للصحفيين والإعلاميين باعتبارهم أحد الداعمين الدائمين في معركة الوعي بقضية المياه القومية وتوعية أبنائنا.

الاسكندرية الأمم المتحدة استهلاك المياه التغيرات المناخية التربية والتعليم السلوكية الأمم المتحدة للطفولة

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