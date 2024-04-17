بريطانيا : أي رد إسرائيلي على إيران يجب ألا يصعّد الصراع

قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، إنه أوضح لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس أنه يتعين التركيز لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة واستعادة الرهائن.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، أن أي رد إسرائيلي على إيران يجب ألا يساهم في زيادة تصعيد الصراع.



وقال عن زيارته لتل أبيب : زرت إسرائيل للتعبير عن التضامن بعد الهجوم الإيراني المروع.

وحث وزير الخارجية البريطاني إسرائيل على بذل "أكبر جهد ممكن" لعدم تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، وذلك قبيل المحادثات التي سيجريها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وكانت إسرائيل تعهدت بالرد على الهجوم غير المسبوق بالصواريخ والطائرات بدون طيار، الذي شنته إيران نهاية الأسبوع الماضي.

وسيحث اللورد ديفيد كاميرون، خلال المحادثات التي سيجريها مع نتنياهو، إسرائيل على كبح جماح حجم ردها بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى حرب إقليمية واسعة.

وكان كاميرون قد دعا الحكومة الإسرائيلية إلى أن تكون "ذكية وصارمة".

وقال في حديثه للصحفيين بعد وقت قصير من وصوله إلى القدس، اليوم الأربعاء، إنه جاء إلى إسرائيل "لإظهار التضامن بعد هذا الهجوم المروع الذي شنته إيران".