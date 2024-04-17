أكد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن الحوثيين وصلوا إلى عدن ورفعوا شعارات الصرخة المعروفة لديهم .

وقال رشاد العليمي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :" عاصفة الحزم ساعدت اليمنيين في مقاومة مشروع الحوثيين ".

وأضاف رشاد العليمي :" تم تحرير 80 % من الأراضي اليمنية بسواعج يمنية وبدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن ".

وأضاف رشاد العليمي :" عاصفة الحزم حمت ما تبقى من الدولة اليمنية وأحيت الامل لدى الشعب اليمني الراغب في استعدة وطنه من جديد ".