رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: الحوثيون خالفوا التوافق الوطني واستولوا على السلطة

أكد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أنه بعد الإعداد لمشروع الدستور في اليمن قام الحوثيين باختطاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية.

وقال رشاد العليمي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :" الحوثيين كانوا يعتقدون ان نسخة الدستور الوحيدة متواجدة مع مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية ".

وأضاف رشاد العليمي :" انقلب الحوثيين على التوافق حول الدستور وحاصروا الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور واستلوا على السلطة بالقوة ".

وأضاف رشاد العليمي :" الحوثيين سيطروا على الوزارات وعينوا مشرف حوثي على كل وزارة".

وتابع رشاد العليمي :" انتقلنا إلى مرحلة جديدة من الصراع في اليمن، والحوثيين استلوا على الدولة اليمنية ومواردها ".