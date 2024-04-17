وضعها الحوثيون .. العليمي: نزعنا نصف مليون لغم في اليمن منذ 2018

أكد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أنه تم نزع 500 ألف لغم في اليمن منذ 2018 وحتى الآن ، مضيفا:" هذه الألغام زرعها الحوثيون بمساعدة إيران".

وقال العليمي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :" نتوقع أنه هناك حوالي مليون ونصف لغم مازالوا متواجدين في الأراضي اليمنية ".

وأضاف رشاد العليمي :" الحوثيين يصنعون الألغام بكميات هائلة ويقومون بتصنيع الألغام على شكل أحجار وهناك ضحايا بالآلاف ".

وتابع رشاد العليمي :" وضعنا هدف استراتيجي لزيادة موارد اليمن وهو ضرورة الاعتماد على النفس ".

وأكمل رشاد العليمي :" لدينا برنامج إصلاح اقتصادي ومؤسسات الدولة رفعت شعار يد تبني ويد تحمل السلاح ".