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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة السبع تتعهد بالتعاون في مواجهة إيران وروسيا

صدى البلد

ندد مسؤولو مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، أمس الأربعاء، بالهجوم الإيراني على إسرائيل متعهدين بمواصلة العمل عبر "جميع السبل الممكنة" لتسخير الأصول السيادية الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

وجاء في بيان مشترك نقلته رويترز وصدر بعد اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة إنهم "يتعهدون بالتنسيق الوثيق لأي إجراء مستقبلي لتقويض قدرة إيران على الحصول على الأسلحة أو إنتاجها أو نقلها لدعم الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار".

كما عبروا عن القلق إزاء الحرب في غزة، ودعوا لتحقيق استقرار في المنطقة بشكل عام.

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