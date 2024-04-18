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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة تجميد عبد العزيز البلعوطى حارس إنبي بسبب الزمالك.. فيديو

صدى البلد

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، حقيقة رحيل عبد العزيز البلعوطي حارس مرمي الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن البلعوطي يمتلك أكثر من عرض للرحيل عن إنبي خلال الفترة المقبلة ابرزها من نادي الزمالك، قائلاً«الزمالك يرغب في التعاقد مع البلعوطي».

وعن حقيقة تجميد عبد العزيز البلعوطى، حارس مرمى الفريق، بسبب العرض الذى تلقاه من نادى الزمالك، في الانتقالات الشتوية الماضية، قال محمد إسماعيل:« غير صحيح تجميد البلعوطي حارس إنبي بسبب مفاوضات الزمالك مثلما تردد»، مشددا أن  البلعوطي حارس جيد وقائد الفريق ولكنه لا يشارك بسبب تألق حارس إنبي الحالي.

وتابع محمد إسماعيل، أنه لا توجد خلافات بين عبد العزيز البلعوطى، ومسئولي نادي إنبي، على خلفية عرض الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية.

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