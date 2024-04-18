تراجع أسعار الدولار الأمريكي أمام الروبل الروسي في بداية تداولات بورصة موسكو

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل في بداية تداولات بورصة موسكو اليوم إلى مستوى 94.22 روبلًا، بانخفاض قدره 5 كوبيكات، مقارنة بمستوى الإغلاق السابق.

كما صعد سعر صرف اليورو بواقع 33 كوبيكًا، ليسجل 100.72 روبل روسي.

فيما وارتفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 1.6 كوبيك، ليصل إلى 12.996 روبلًا.

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، وسط المخاوف من اتساع نطاق التوترات في الشرق الأوسط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2374.97 دولارًا للأوقية (الأونصة).

فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2389.70 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 28.38 دولارًا للأوقية، واستقر البلاتين عند 938.40 دولارًا.

بينما ارتفع معدن البلاديوم 0.2% إلى 1027.82 دولارًا.