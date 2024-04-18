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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم .. رامي صبري يحيي حفلًا غنائيًا في الكويت

صدى البلد

يحيى النجوم رامي صبري وأحمد بتشان ومطرف المطرف لإحياء حفلات ليالي العيد بدولة الكويت.

ويلتقي الجمهور الكويتي مع حفلين غنائيين مميزين ضمن سلسلة "ليالي العيد" بحديقة الشهيد من تنظيم a music للمنتج أحمد الخالدي، ويقام الحفل الأول الذي يجمع بين رامي صبري وبتشان اليوم 18 أبريل، فيما يقام الحفل الثاني للمطرف في اليوم التالي 19 من نفس الشهر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفاء بعيد الفطر، وقال منظم الحفل أحمد الخالدي، إن الحفلات المرتقبة تستكمل سلسلة الحفلات التي قدمها الفترة الماضية وحققت نجاحا كبيرا وتأتي هذه المرة بعنوان "ليالي العيد".

وأعرب، عن سعادته بالتعاون مع الفنانين رامي صبري وأحمد بتشان ومطرف المطرف، قائلا: "المطرف مستقبل الأغنية الكويتية واتشرف بالتعاون معه وهو فنان استثنائي ويحظى بقبول كبير ، وكذلك النجم رامي صبري والنجم أحمد بتشان".

وأضاف الخالدي، أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لتهيئة المسرح في ظل حرصه على توفير كافة الإمكانات الفنية والتقنية ليظهر نجوم الحفلات بأفضل صورة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن مجموعة أخرى من الحفلات لنجوم الكويت والوطن العربي.

النجم رامي صبري رامي صبري المطرب رامي صبري

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