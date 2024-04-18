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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«مدائن معلقة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب لـ ياسين عدنان

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة الإبداع العربي كتاب «مدائن معلقة» لـ ياسين عدنان.

يوثق ياسين عدنان، بعين شاعر وشهية حكاء،  في هذا الكتاب رحلاته إلى العديد من المدن العربية والغربية يلتقط بعدسة السود صورا لمعالم تلك المدن، تشتبك حواسه معها، فيرتجل لها تاريخا خاصا، يصبح هو جزءا منه، وبطلا من أبطاله.

 يتخذ طريقا مغايرا لم يسلكه من سبقوه متحررا من ربقة التصنيف، ومبتعدا عن التقريرية والمباشرة، فتكتسب رحلته بصيرة خاصة، تتيح له رصد ملامح الواقع وكشف أسرار التاريخ، وبلوغ مناطق خطرة والتعاطي مع قضايا إنسانية واجتماعية وثقافية وسياسية شائكة. لكن غايات العابر لم تتوقف عند التجول بين الأنا والآخر، أو بين الأنا والعالم، أو عند تمرير المعارف وحصاد المشاهدات وعقد المقارنات، وإنما استدعى رموزًا ثقافية بارزة أحدثت أثرًا تسنى له في رحلاته كشف المجهول والإنساني منها.

ياسين عدنان، أديب وإعلامي مغربي من مواليد 1970. عضو مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية - البوكر»، ومدير مهرجان مراكش للكتاب الإنجليزي.

قدم على التلفزيون المغربي لأزيد من عقد برنامج «مشارف» الثقافي، ومن القاهرة قدم برنامج السهرة الثقافي والفني بيت ياسين على شاشة قناة الغد، وله بودكاست تحت عنوان «في الاستشراق».

من إصداراته في الشعر: «مانيكان»، «رصيف القيامة»، «دفتر العابر»، «لا أكاد أرى»، «الطريق إلى جنة النار»؛ وفي القصة: «من يصدق الرسائل؟»، «تفاح الظل»، «فرح البنات بالمطر الخفيف وفي الرواية: «هوت ماروك».

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين سلسلة الإبداع العربى كتاب مدائن معلقة ياسين عدنان

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