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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مشاركة كبيرة بندوة فيلم "أوان البحر" بمركز الثقافة السينمائية

صدى البلد

شهد مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر حضورًا ومشاركة كبيرة  خلال عرض وندوة الفيلم الروائي القصير "أوان البحر" للمخرج القدير سميح منسي، من إنتاج المركز القومي للسينما 1999.

 

وذلك لأول مرة للجمهور العام بعد ترميمه، وتم عرضه  فيما سبق بالدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.
"أوان البحر" قصة وسيناريو وإخراج سميح منسي حوار هشام السلاموني، تصوير ممدوح قطب، بطولة مجدي كامل علي حسنين ويوسف إسماعيل وزينة منصور.


وحضر العرض الفنان يوسف إسماعيل والفنانة زينة منصور والمخرج مصطفي محمود.. ولفيف من الصحفيين والنقاد وكتاب السينما.


وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة مع صناع الفيلم أدارها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين وتحدث فيها المشاركون بالعمل عن ذكرياتهم أثناء التصوير.. كما تحدثت الفنانة زينة منصور عن عملها الأول وكيف كانت وممثلة صاعدة أثناء تصوير الفيلم.

وقام الدكتور حسين بكر بتكريم اسم سميح منسي وتسليم شهادة تقدير لابنته يارا سميح كما منح شهادات تقدير لكل من للفنانة زينة منصور والفنان يوسف إسماعيل ومدير التصوير ممدوح قطب والفنان مجدي كامل.

وأشار الدكتور حسين بكر في كلمته إلي أن المركز بصدد ترميم المزيد من الأفلام التي يمتلكها المركز والتي تعتبر من كنوز السينما التسجيلية والقصيرة.
جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية. والحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما.

الثقافة السينمائية الفنانة زينة منصور الفنان مجدي كامل مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

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