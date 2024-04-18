عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات الآلاف.. صحة غزة تنشر أرقام صادمة للشهداء في القطاع

غزة
غزة

نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 195 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة في تقريرها، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منهم للمستشفيات 71 شهيدا و106 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 33970 شهيدا و76770 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في بيت حانون بـ غزة

شاهد| سرايا القدس تقصف المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة بالصواريخ

غزة الاحتلال الاسرائيلي وزارة الصحة في غزة قطاع غزة حصيلة العدوان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

فوائد صلاة الضحى .. بكلمة واحدة وصف رسول الله من يحافظ عليها

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في بيت حانون بـ غزة

التموين: تقديم 300 طن مساعدات عبر 106 شاحنات لأهالي قطاع غزة

وصول طائرتي مساعدات لصالح قطاع غزة إلى مطار العريش الدولي

صحف غزة: الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير المنظومة الصحية في القطاع

تحركات دولية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على غزة |فيديو

القاهرة الإخبارية توثق مشاهد الدمار الهائل بقطاع غزة

ترشيحاتنا

إعلامي: الأهلي يتلقى موافقة مبدئية بـ30 ألف مُشجع بمباراة مازيمبي

صندوق النقد الدولي: محو أكثر من 80% من اقتصاد غزة

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يُنهي إجراءات تجديد عقد ثنائي الفريق

لو هتبني.. سعر طن الحديد اليوم

قرار مثير من فيتوريا ضد اتحاد الكرة في الفيفا .. لهذا السبب

إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بـ أسوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج ناعم وإطلالة كاجوال.. نادين نجيم تستعرض جمالها بفيديو جديد عبر إنستجرام|شاهد

الأكاديمية العسكرية تسلم شهادات إنهاء اختبارات اللغة الفرنسية لضباط وطلاب القوات البحرية

بسعر معقول وإمكانيات جبارة.. سماعة لاسلكية جديدة من ريلمي

تسريبات جديدة لشركة آبل تكشف مواصفات سلسلة iPhone 17 Plus

فيديو

تراجعت 50 جنيهًا.. الدواجن تخالف التوقعات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض|تغطية خاصة

الفيفا يصدم الزمالك.. والكاف يلغي الكونفدرالية

هل تتأثر مصر بموجة السيول والفيضانات بالمنطقة؟

أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ