عشرات الآلاف.. صحة غزة تنشر أرقام صادمة للشهداء في القطاع

نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 195 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة في تقريرها، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منهم للمستشفيات 71 شهيدا و106 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 33970 شهيدا و76770 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.